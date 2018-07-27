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Путин пригласил Трампа в Москву

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У России и США есть планы контактов на высшем уровне на "двадцатке" и других международных форумах, отметил Владимир Путин.
Трамп и Путин на саммите в Хельсинки
Трамп и Путин на саммите в Хельсинки

Президент РФ Владимир Путин готов приехать в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, если будут созданы соответствующие условия, и отметил, что главу США уже пригласили в Москву.

Об этом Путин сказал на пресс-конференции в Йоханнесбурге по итогам саммита БРИКС, сообщает Интерфакс в пятницу, 27 июля.

"Он (Трамп – ред.) имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", – заявил Путин, подчеркнув, что эти условия должны создаваться в обеих странах.

"Что касается встречи, я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие", – добавил президент РФ.

Путин отметил, что у России и США есть планы контактов на высшем уровне на "двадцатке" и других международных форумах.

"Так что, несмотря на все сложности, в данном случае на сложности во внутриполитической жизни США, контакты наши продолжаются", – заверил Путин.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла последняя встреча президентов России и США. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Позже стало известно, что Трамп пригласил Путина приехать в США этой осенью.

Но два дня назад советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что следующий саммит президентов США и РФ состоится не ранее 2019 года. Двусторонние переговоры отложены до 2019 года из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

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Теги: Россия, США, Путин, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gerda-50    27.07.2018, 18:03
Оценка:  0
Gerda-50
БМ а зачем такие новости украинцам ? Мы и так все знаем или хочет показать нам значимость пупкина ?Весь мир знает что пупкин имеет компромат на трампика и финансировал всех все чтоб впихнуть его американцам !
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