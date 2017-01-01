В Словакии суд вынес решение по экстрадиции задержанного украинца

Суд решил изменить предварительный арест подозреваемого в терроризме украинца Владимира Гласнера на арест, предшествующий экстрадиции.

Суд словацкого города Кошице решил изменить предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме бывшего члена украинского Правого сектора Владимира Гласнера на арест, предшествующий экстрадиции. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает издание Aktuality.

Отмечено, что Гласнер, который имел украинское и венгерское гражданство и вид на жительство в Кошице, в июне по запросу Киева был задержан словацкой полицией.

"Лицо, в отношении которого было вынесено решение, подало жалобу. Решение по этому делу будет принимать верховный суд Словакии", - заявила пресс-секретарь регионального суда в Кошице Анна Панцурова.

Как сообщается, суд отклонил запрос сестры Гласнера, которая хотела взять его на поруки. Также суд не согласился отпустить мужчину под залог и домашний арест в присутствии представителя правоохранительных органов.

Теперь подозреваемый украинец будет ожидать решения Верховного суда в тюрьме. Если Верховный суд Словакии поддержит решение суда в Кошице, после разрешения министра юстиции подозреваемый будет передан Украине.

Отмечается, что суд Кошице вынес решение по делу Гласнера за день до того, как истекал срок его предварительного ареста. Мужчина все обвинения против него отвергает.

Напомним, 21 июня в Кошице был задержан украинец Владимир Гласнер, которого подозревают в терроризме.

Всеоре стало известно, что задержанным в Словакии оказался экс-член Правого сектора.

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