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В КНДР назначили нового начальника генштаба

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Ким Чен Ын заменяет военачальников-приверженцев ядерной доктрины, на тех, кто поддерживает изменения в политике страны.
Ким Чен Ын "перетряхивает" командование армии
Ким Чен Ын "перетряхивает" командование армии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утвердил нового начальника генерального штаба. Им стал Ли Ен Гиль, сообщает Reuters в пятницу, 27 июля.

Согласно данным агентства, Ким Чен Ын смещает акценты в политическом курсе на экономику и проведение переговоров с США. Лидер КНДР заменяет консервативных офицеров, приверженцев ядерной доктрины, на тех, кто поддержит любые изменения в политике.

Государственное новостное агентство KCNA сообщило, что в качестве главы генерального штаба армии Ли Ен Гиль сопровождал Ким Чен Ына во время посещения мемориала ветеранов войны, приуроченного к 65-й годовщине соглашения о перемирии, завершившего войну 1950-53 годов.

Ранее на пост министра обороны КНДР был назначен заместитель министра Но Гван Чхоль, а начальником главного политического управления вооруженных сил стал Ким Су Гиль.

В свою очередь Администрация США предполагает, что изменения в руководящем составе северокорейской армии вызваны переговорами о ядерной программе КНДР между Пхеньяном и Вашингтоном.

Кроме того, среди военного командования Северной Кореи могли возникнуть разногласия по поводу денуклеаризации страны, означающей полный пересмотр многолетнего курса руководства на создание ядерного оружия и агрессивную риторику.

Ранее на этой неделе сообщалось, что власти КНДР передали США останки 55 американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.

Кроме того, Северная Корея приступила к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ для испытания ракетных двигателей. При этом в КНДР назвали условия дальнейшей денуклеаризации.

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Теги: США, Северная Корея, военные, назначение, КНДР, Пхеньян, Генштаб, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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