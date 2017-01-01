Американка одной рукой задушила бешеную лису

Хищница набросилась на женщину во дворе ее дома. Жертве нападения ничего не оставалось делать, кроме как защищаться.

В США, в городе Питсгроу, штат Нью-Джерси местная жительница задушила бешеную лису, которая ее укусила. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

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Женщина по имени Тамми Дюбуа рассказала о том, как все произошло. Тамми находилась во дворе своего дома, когда из кустов выскочила лиса. Дикое животное вцепилось в ногу своей жертвы и прокусило кожу. Дюбуа побежала в дом, однако отделаться от лисицы не удалось - животное намертво повисло на ноге.

Тогда Тамми решила действовать радикально. Она схватила лису за морду, не давая открыть пасть, а другой рукой сжала ей шею. Через несколько секунд лиса умерла. Тамми признается, что ей совсем не нравится убивать, однако ей необходимо было срочно отцепить от себя хищницу.

Отделавшись от лисы, Тамми промыла и забинтовала рану, после чего муж отвез ее в больницу. Ей назначили двухнедельный курс прививок от бешенства.

Напомним, ранее сообщалось, что американка после атаки гризли отбилась от медведя, прошла четыре километра с проломленным черепом, а затем села в автомобиль и поехала искать помощь.