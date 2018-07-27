Берлин критикует бессистемное отношение Трампа к Путину

Путин изображает из себя глобального игрока, скрывая экономическую слабость РФ, а чего хочет Трамп от встреч с главой Кремля, понять невозможно, считает фон дер Ляйен.

В отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным глава Белого дома Дональд Трамп действует бессистемно, считает министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. После встречи обоих президентов в Хельсинки "невозможно распознать четкой стратегии американского президента в обращении с Россией", заявила фон дер Ляйен в интервью журналу Der Spiegel, сообщается на его сайте в пятницу, 27 июля.

По мнению главы Минобороны ФРГ, Путин изображает из себя глобального игрока, пытаясь скрыть экономическую слабость своей страны. При этом нельзя понять, чего на самом деле хочет Трамп, отметила министр. Проблема двусторонней встречи, прошедшей в Хельсинки 16 июля, заключается в том, что "никто на самом деле не знает, что там обсуждалось, или какие договоренности были достигнуты", заключила она.

Несмотря на неопределенные заявления, сделанные Трампом в Хельсинки, критическое отношение НАТО к России остается неизменным, отметила фон дер Ляйен, пояснив, что страны-члены альянса заинтересованы в улучшении отношений, но "мяч находится на половине поля, принадлежащей Кремлю".

Глава Минобороны ФРГ также осудила критику Трампа в адрес Берлина, предположив, что одна из ее причин - это старомодное представление главы Белого дома о роли женщин. "Такая женщина, как Ангела Меркель, уважаемая во всем мире глава правительства с большим опытом, вероятно, до сих пор не встречалась в его картине мира", - пояснила фон дер Ляйен. Между тем она отметила, что Трамп "сначала не хотел даже пожать руку" Меркель, но теперь "относится к ней с уважением".

Напомним, Трамп согласился посетить Москву, приняв приглашение своего российского коллеги.

Источник: Русская служба DW

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