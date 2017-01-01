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В Мьянме из-за ливней тысячи людей покинули дома

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Местные синоптики не прогнозируют, что погода в ближайшее время улучшится и ливни прекратятся.
Вокруг столицы штата Карен было создано 11 временных лагерей
Вокруг столицы штата Карен было создано 11 временных лагерей
Getty Images

На юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию в пятницу, 27 июля.

Непрерывные муссонные дожди в последние дни залили штаты Карен и Монт, а также регион Баго. В результате ливней более шести тысяч человек перемещены в Пхаан и около четырех тысяч - в Мьявад

Сообщается, что вокруг столицы штата Карен было создано 11 временных лагерей. Местные синоптики не обещают, что погода в ближайшее время улучшится.

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Напомним, в Греции после сильных пожаров, в которых погибли по меньшей мере 85 человек, 26 июля дождевой фронт ударил по северным пригородам Афин.

 

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Теги: дождь, Мьянма, потоп, эвакуация, дожди, ливень, непогода
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Источник: korrespondent.net

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