Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ обещают поддержку

Самое сложное сейчас - это прийти к общему пониманию того, "какой должна быть эта миссия, что именно надо".

В ОБСЕ будут оказывать всяческую поддержку идеи введения миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер в Краматорске на пресс-конференции в пятницу, 27 июля.

"Я эту идею поддерживать в том случае, если действительно она зарекомендует себя как такая, которая поможет в реальности привести к решению этого конфликта. Я могу сказать, что ОБСЕ как организация будет очень заинтересована в том, чтобы оказать всяческую поддержку этой идее... ОБСЕ способна многое привнести в свою очередь, и мы, конечно, будем рады принимать участие в планировании с самого начала", - сказал Гремингер.

Он также отметил, что это возможно из-за продления работы специальной мониторинговой миссии. "Мы также можем предложить дополнительный гражданский компонент этой миссии, если в этом будет необходимость. И возможно, если это будет поддержано странами-участницами, то можно даже говорить о совместной миссии с участием ООН", - сказал генсек.

Но он объяснил, что сегодня концепции размещения подобной миротворческой миссии на Донбассе "очень разнообразны", и самое сложное сейчас - это прийти к общему пониманию того, "какой должна быть эта миссия, что именно надо".

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать идею миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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