Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юнкер рассказал, кто кого поцеловал на встрече с Трампом

Комментариев: 0
По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера инициатива поцелуя исходила от президента США Дональда Трампа и стала для него сюрпризом.
Поцелуй Дональда Трампа и Жан-Клода Юнкера
Поцелуй Дональда Трампа и Жан-Клода Юнкера
twitter.com/realDonaldTrump


Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал немецкому телеканалу ARD фотографию, где он целуется на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп опубликовал этот снимок в Twitter и написал, что это доказывает любовь между Евроcоюзом и США.

"Это было для меня сюрпризом", – сказал Юнкер, отметив, что инициатива поцелуя исходила именно от Трампа.

По словам главы Еврокомиссии, это противоречит его обычному поведению.

Юнкер также отметил, что не знал, что в Овальном кабинете находился фотограф.

Напомним, 25 июля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Юнкера. Стороны договорились работать над полной отменой торговых пошлин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ЕС, фото, Трамп, Жан Клод Юнкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь