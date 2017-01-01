Суд арестовал экс-президента Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян (1998-2008 гг.) арестован на два месяца по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян

Корреспондент