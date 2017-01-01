Суд арестовал экс-президента Армении
Бывший президент Армении Роберт Кочарян (1998-2008 гг.) арестован на два месяца по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна, сообщает Интерфакс.
По словам адвоката Арама Орбеляна, экс-президент арестован на два месяца.
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Напомним, Роберт Кочарян (1998-2008 гг.) обвиняется в свержении конституционного строя. Обвинение экс-лидеру Армении предъявлено в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года демонстрации после президентских выборов, по которому он до сих пор проходил в качестве свидетеля.
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