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Суд арестовал экс-президента Армении

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Бывший президент Армении Роберт Кочарян (1998-2008 гг.) арестован на два месяца по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян
Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян
 
Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна, сообщает Интерфакс.
 
По словам адвоката Арама Орбеляна, экс-президент арестован на два месяца.

В Армении выдвинули обвинения семье экс-президента
 
Напомним, Роберт Кочарян (1998-2008 гг.) обвиняется в свержении конституционного строя. Обвинение экс-лидеру Армении предъявлено в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года демонстрации после президентских выборов, по которому он до сих пор проходил в качестве свидетеля.

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Теги: президент, суд, Армения, арест
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Источник: korrespondent.net

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