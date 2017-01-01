Эрдоган намерен посетить Германию – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в сентябре текущего года посетить Германию с государственным визитом впервые с 2014 года.

Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщает Reuters

По информации источников издания, поездка может состояться в сентябре. Это будет первый визит Эрдогана в Германию с 2014 года и его первый визит в должности президента.

Программа визита может включать в себя прием у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальный банкет.

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