Эрдоган намерен посетить Германию – СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в сентябре текущего года посетить Германию с государственным визитом впервые с 2014 года.
Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщает Reuters.
По информации источников издания, поездка может состояться в сентябре. Это будет первый визит Эрдогана в Германию с 2014 года и его первый визит в должности президента.
Программа визита может включать в себя прием у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальный банкет.
Напомним, отношения Анкары и Берлина ухудшились в 2016 году после подавления в Турции государственного переворота, в причастности к которому обвинили нескольких немецких журналистов турецкого происхождения.
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