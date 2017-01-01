Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эрдоган намерен посетить Германию – СМИ

Комментариев: 0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в сентябре текущего года посетить Германию с государственным визитом впервые с 2014 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 
Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщает Reuters.
 
По информации источников издания, поездка может состояться в сентябре. Это будет первый визит Эрдогана в Германию с 2014 года и его первый визит в должности президента.
 
Программа визита может включать в себя прием у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальный банкет.
 
Напомним, отношения Анкары и Берлина ухудшились в 2016 году после подавления в Турции государственного переворота, в причастности к которому обвинили нескольких немецких журналистов турецкого происхождения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, Германия, визит, Эрдоган
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь