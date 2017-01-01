Мюллер вызовет 35 свидетелей по делу Манафорта

В список, в частности, включены деловой партнер политтехнолога Ричард Гейтс и работавший с Манафортом в Украине консультант Тэд Дивайн.



Возглавляющий расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году спецпрокурор США Роберт Мюллер распространил список из 35 свидетелей на процессе по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, передает Reuters.

В список, в частности, включен деловой партнер Манафорта Ричард Гейтс. Также туда попал консультант, работавший с Полом Манафортом в Украине, Тэд Дивайн.

Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу Манафорта начнется 31 июля в Виргинии.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.

В феврале 2018 года Манафорта обвинили также в отмывании через офшорные счета до 30 миллионов долларов с помощью его делового партнера Рика Гейтса. Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказывается признать свою вину.

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