В Калифорнии бушуют лесные пожары: погибли два человека
Пo мeньшeй мepe два чeлoвeкa погибли в результате природных пожаров в американской Kaлифopнии. Жepтвaми огня cтaли двoe пoжapныx.
В результате природных пожаров на границе Калифорнии и Орегона в США погибли два человека, сообщает департамент лесного хозяйства штата в Twitter.
"Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока... Он погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Мы призываем поддержать семью Джереми, его коллег и друзей", – говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось о погибшем гражданине в результате пожаров в регионе.
К Берлину приближается крупный лесной пожар
К Берлину приближается крупный лесной пожар
Напомним, ранее в Греции в результате масштабных пожаров погибли по меньшей мере 87 человек.
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