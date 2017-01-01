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В Калифорнии бушуют лесные пожары: погибли два человека

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Пo мeньшeй мepe два чeлoвeкa погибли в результате природных пожаров в американской Kaлифopнии. Жepтвaми огня cтaли двoe пoжapныx.
Природные пожары охватили Калифорнию
Природные пожары охватили Калифорнию
twitter.com/CAL_FIRE
 
В результате природных пожаров на границе Калифорнии и Орегона в США погибли два человека, сообщает департамент лесного хозяйства штата в Twitter.
 
"Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока... Он погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Мы призываем поддержать семью Джереми, его коллег и друзей", – говорится в сообщении.
 
Ранее также сообщалось о погибшем гражданине в результате пожаров в регионе.

К Берлину приближается крупный лесной пожар
 
Напомним, ранее в Греции в результате масштабных пожаров погибли по меньшей мере 87 человек

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Теги: США, Калифорния, жертвы, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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