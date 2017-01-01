Пo мeньшeй мepe два чeлoвeкa погибли в результате природных пожаров в американской Kaлифopнии. Жepтвaми огня cтaли двoe пoжapныx.

В результате природных пожаров на границе Калифорнии и Орегона в США погибли два человека, сообщает департамент лесного хозяйства штата в Twitter.

"Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока... Он погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Мы призываем поддержать семью Джереми, его коллег и друзей", – говорится в сообщении.





К Берлину приближается крупный лесной пожар Ранее также сообщалось о погибшем гражданине в результате пожаров в регионе.

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