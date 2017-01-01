Глава Пентагона выступил за постоянные контакты с Россией

По словам Джеймса Мэттиса, он всегда был сторонником идеи переговоров, даже когда страны "направляли друг на друга ядерные ракеты".



Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис выступает за постоянные контакты США и России на высшем уровне для решения разногласий между двумя странами, сообщает пресс-служба Пентагона.

Мэттис отметил, что он всегда был сторонником идеи переговоров, даже когда страны "направляли друг на друга ядерные ракеты".

"Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и на самом деле способствовал идее переговоров, даже когда (США и Россия – ред.) направляли друг на друга ядерные ракеты", – заявил глава Пентагона.

По его словам, "даже в худшие дни холодной войны главы двух стран обсуждали насущные вопросы".

Мэттис также подтвердил возможность встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, но подчеркнул, что "решение пока не принято".

Напомним, ранее Мэттис заявил, что Россия решила стать стратегическим противником США. В Кремле на 100% исключили войну между Россией и США.

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