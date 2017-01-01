В Японии из-за тайфуна отменили более 150 авиарейсов

Изменения в расписании авиарейсов коснулись маршрутов между Токио и городами Нагоя и Осака в центральной и западной частях острова Хонсю.

В Японии из-за приближения тайфуна Джондари было отменено не менее 152 внутренних авиарейсов, сообщает телеканал NHK

Сильнее всего изменения коснулись маршрутов между Токио и крупными городами Нагоя и Осака в центральной и западной частях главного японского острова Хонсю. Туда тропический шторм, как ожидается, подойдет к вечеру 28 июля.

Из-за приближающегося тайфуна несколько районов в соседних с Токио префектурах Тиба и Канагава получили предупреждения о возможной эвакуации в случае сильного дождя.





Число жертв наводнения в Японии выросло до 222 человек По данным национального метеорологического управления Японии, скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 40 м/с, а скорость порывов превышает 50 м/с. В западной и центральной части Японии может за сутки выпасть от 250 до 400 мм осадков.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Японии в течение двух недель погибли 65 человек , более 22 тысяч были госпитализированы.

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