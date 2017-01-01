В КНДР создана группа по развитию диалога с Японией
Северная Корея создала переговорную группу для диалога с Японией. Группа была создана в апреле по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына.
В Северной Корее создали группу по ведению переговоров с Японией. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что группа была создана еще в апреле по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына.
В задачи группы входит установление диалога с Японией для решения ряда проблем между двумя странами.
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Ранее сообщалось, что представители Японии и КНДР тайно обсуждают организацию встречи лидеров двух стран.
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