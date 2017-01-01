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В КНДР создана группа по развитию диалога с Японией

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Северная Корея создала переговорную группу для диалога с Японией. Группа была создана в апреле по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына.
В КНДР создана специальная группа по развитию диалога с Японией
В КНДР создана специальная группа по развитию диалога с Японией
АР

В Северной Корее создали группу по ведению переговоров с Японией. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
 
Отмечается, что группа была создана еще в апреле по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына. 
 
В задачи группы входит установление диалога с Японией для решения ряда проблем между двумя странами.

Япония и США обсудили ситуацию вокруг КНДР
 
Ранее сообщалось, что представители Японии и КНДР тайно обсуждают организацию встречи лидеров двух стран.

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Теги: Северная Корея, Япония, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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