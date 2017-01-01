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Стрельба в техасском доме престарелых: Есть жертвы

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По предварительным данным погибли трое, в том числе и нападавший.
Стрельба произошла в доме престарелых
Стрельба произошла в доме престарелых

В городе Робстаун (Техас, США) неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых. Об этом сообщает The New York Times.

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Как сообщил начальник полиции города Эразмо Флорес, правоохранители прибыли на место происшествия в 19:00 по местному времени.

"Мы подтверждаем наличие трех жертв: двух мужчин и женщины. Убийца был в их числе", - сказал полицейский.

При этом не уточнили, как именно погиб преступник.

"Угроза была устранена до приезда полиции", - добавил Флорес.

Также сообщается, что в доме обнаружили еще два тела. Погибшие пока не опознаны, продолжается расследование.

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Теги: стрельба, США, Техас, дом престарелых
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