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В Египте к смерти приговорили 75 человек

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Их обвиняют в причастности к группировке Братья-с=мусульмане.
75 человек приговорили к смерти
75 человек приговорили к смерти
EPA/UPG

Суд Египта приговорил к смертной казни 75 человек по обвинению в участии в группировке Братья-мусульмане, членам которой инкриминируют причастность к беспорядкам и провокациям во время протестов 2013 года.

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Отмечается, что в числе приговорённых несколько руководителей группировки.

Окончательный вердикт будет оглашён 8 сентября.

Ранее сообщалось, что в Иране приговорили к смертной казни восьмерых человек, причастных к нападению на здание парламента страны в июне 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте 28 человек приговорены к смертной казни

 

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Теги: Египет, смертная казнь
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