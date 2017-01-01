В Египте к смерти приговорили 75 человек
Их обвиняют в причастности к группировке Братья-с=мусульмане.
Суд Египта приговорил к смертной казни 75 человек по обвинению в участии в группировке Братья-мусульмане, членам которой инкриминируют причастность к беспорядкам и провокациям во время протестов 2013 года.
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Отмечается, что в числе приговорённых несколько руководителей группировки.
Окончательный вердикт будет оглашён 8 сентября.
Ранее сообщалось, что в Иране приговорили к смертной казни восьмерых человек, причастных к нападению на здание парламента страны в июне 2017 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Египте 28 человек приговорены к смертной казни