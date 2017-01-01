Супруге Трампа разрешили смотреть любые телеканалы

По словам представителя первой леди США, Мелания Трамп может смотреть по телевизору любой американский телеканал, который хочет.



Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания может смотреть по телевизору тот телеканал, который хочет. Об этром заявила Associated Press официальный представитель первой леди США Стефани Гришэм.

Заявление Гришэм стало ответом на появившиеся в The New York Times сведения о том, что Дональд Трамп был недоволен выбором Меланьей телеканала. На борту самолета во время поездки в Европу супруга американского президента смотрела CNN вместо любимого Трампом Fox News.

По имеющимся данным, президент США накричал на своих сотрудников за нарушение правила, согласно которому каждая поездка должна начинаться с просмотра Fox News, в то время как CNN он нередко называет "fake news".

"Кажется немного глупым беспокоиться о том, какой канал она смотрит по телевизору (любой, кстати), или слышала ли она о какой-то там записи в новостях", – заявила Гришэм.



Меланию Трамп раскритиковали за надпись на куртке

Ранее сообщалось, что рейтинг Мелании Трамп в США упал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet