В Греции назвали причину лесных пожаров
Властям Греции известно имя человека, из-за халатности которого произошли масштабные пожары в стране, в результате которых погибли более 80 человек.
Лесные участки в Греции загорелись из-за халатности. Об этом заявила местная пожарная служба, тем самым опровергнув предположение властей, что причиной пожаров является поджог, передает Ekаthimerini.
Отмечается, что, вероятно, пожар начался из-за определенного местного жителя, который зажег костер.
По информации источников издания, властям известно имя человека, из-за халатности которого произошли масштабные пожары в стране.
Напомним, что из-за лесных пожаров в Греции погибло по меньшей мере 88 человек. Премьер-министр Алексис Ципрас взял на себя полную политическую ответственность за пожары.
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