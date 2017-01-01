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В Греции назвали причину лесных пожаров

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Властям Греции известно имя человека, из-за халатности которого произошли масштабные пожары в стране, в результате которых погибли более 80 человек.
Число жертв пожаров в Греции превысило 80 человек
Число жертв пожаров в Греции превысило 80 человек
 
Лесные участки в Греции загорелись из-за халатности. Об этом заявила местная пожарная служба, тем самым опровергнув предположение властей, что причиной пожаров является поджог, передает Ekаthimerini.
 
Отмечается, что, вероятно, пожар начался из-за определенного местного жителя, который зажег костер.
 
По информации источников издания, властям известно имя человека, из-за халатности которого произошли масштабные пожары в стране.
 
Напомним, что из-за лесных пожаров в Греции погибло по меньшей мере 88 человек. Премьер-министр Алексис Ципрас взял на себя полную политическую ответственность за пожары.

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Теги: Греция, пожар, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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