Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии

В Калифорнии бушуют лесные пожары. Около 37 тысяч жителей штата эвакуированы. Огненная стихия может уничтожить почти 5000 домов.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за бушующих в регионе лесных пожаров, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров", – говорится в документе.

Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара.





Швеция просит у НАТО помощи в тушении пожаров Пожар усиливается, его площадь составляет около 328 кв. км. Огненная стихия может уничтожить почти 5000 домов.

Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров в Kaлифopнии погибли два человека . Жepтвaми огня cтaли двoe пoжapныx.

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