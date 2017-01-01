Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии

Комментариев: 0
В Калифорнии бушуют лесные пожары. Около 37 тысяч жителей штата эвакуированы. Огненная стихия может уничтожить почти 5000 домов.
Калифорнию охватили лесные пожары
Калифорнию охватили лесные пожары
 
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за бушующих в регионе лесных пожаров, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
"Президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров", – говорится в документе.
 
Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара.
 
Пожар усиливается, его площадь составляет около 328 кв. км. Огненная стихия может уничтожить почти 5000 домов.

Швеция просит у НАТО помощи в тушении пожаров
 
Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров в Kaлифopнии погибли два человека. Жepтвaми огня cтaли двoe пoжapныx.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Калифорния, ЧП, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь