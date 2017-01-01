Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии
В Калифорнии бушуют лесные пожары. Около 37 тысяч жителей штата эвакуированы. Огненная стихия может уничтожить почти 5000 домов.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за бушующих в регионе лесных пожаров, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров", – говорится в документе.
Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара.
Пожар усиливается, его площадь составляет около 328 кв. км. Огненная стихия может уничтожить почти 5000 домов.
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Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров в Kaлифopнии погибли два человека. Жepтвaми огня cтaли двoe пoжapныx.
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