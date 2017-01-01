Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жители Австралии массово жалуются на наглых кенгуру

Комментариев: 0
Кенгуру значительно вредят домовым хозяйствам в Австралии. За последние годы численность животных в стране заметно увеличилась и продолжает расти.
 
Жители Австралии считают, что кенгуру серьезно вредят их домовым хозяйствам. Мари Харли из штата Новый Южный Уэльс сняла на видео, как тысячи животных перебегают ее пастбище, полностью уничтожая угодья. Видео опубликовала газета Daily MaiI, в субботу, 28 июля. 
 
Женщина отметила, что за последние годы численность кенгуру в Австралии заметно увеличилась и продолжает расти, однако власти не контролируют их популяцию. На данный момент их насчитывается более 46 миллионов особей.
 
 
Напомним, в прошлом году в австралийском Мельбурне спаривание кенгуру стало причиной дорожной пробки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австралия, животные, видео, кенгуру
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь