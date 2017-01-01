Жители Австралии массово жалуются на наглых кенгуру

Кенгуру значительно вредят домовым хозяйствам в Австралии. За последние годы численность животных в стране заметно увеличилась и продолжает расти.

Жители Австралии считают, что кенгуру серьезно вредят их домовым хозяйствам. Мари Харли из штата Новый Южный Уэльс сняла на видео, как тысячи животных перебегают ее пастбище, полностью уничтожая угодья. Видео опубликовала газета Daily MaiI , в субботу, 28 июля.

Женщина отметила, что за последние годы численность кенгуру в Австралии заметно увеличилась и продолжает расти, однако власти не контролируют их популяцию. На данный момент их насчитывается более 46 миллионов особей.

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