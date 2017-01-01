G20 договорилась усилить меры по борьбе с голодом

Министры стран Большой двадцатки выразили озабоченность усилением голода во всем мире и намерены совместно работать по его искоренению.

На встрече Группы двадцати в столице Аргентины, в которой принимали участие министры сельского хозяйства стран G20, была достигнута договоренность об усилении совместных мер по борьбе с голодом и недоеданием в мире. Об этом говорится в итоговом заявлении.

"Мы берем на себя обязательство усилить международные механизмы, которые мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания", – отмечается в документе.

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