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Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали пять человек

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Лесные пожары охватили штат Калифорния. От огненной стихии около города Реддинг погибли двое малолетних детей и 70-летняя женщина.
В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров
В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров
 
Не менее пяти человек погибли из-за лесного пожара в американской Калифорнии, сообщает Associated Press.
 
При пожаре около города Реддинг погибли двое малолетних детей и их 70-летняя родственница. Ранее сообщалось о двух погибших пожарных.
 
В полиции заявили, что в списках пропавших без вести могут значиться от 12 до 20 человек.
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров.

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Теги: США, Калифорния, жертвы, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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