Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали пять человек

Лесные пожары охватили штат Калифорния. От огненной стихии около города Реддинг погибли двое малолетних детей и 70-летняя женщина.

Не менее пяти человек погибли из-за лесного пожара в американской Калифорнии, сообщает Associated Press

При пожаре около города Реддинг погибли двое малолетних детей и их 70-летняя родственница. Ранее сообщалось о двух погибших пожарных

В полиции заявили, что в списках пропавших без вести могут значиться от 12 до 20 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet