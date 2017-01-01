Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали пять человек
Лесные пожары охватили штат Калифорния. От огненной стихии около города Реддинг погибли двое малолетних детей и 70-летняя женщина.
Не менее пяти человек погибли из-за лесного пожара в американской Калифорнии, сообщает Associated Press.
При пожаре около города Реддинг погибли двое малолетних детей и их 70-летняя родственница. Ранее сообщалось о двух погибших пожарных.
В полиции заявили, что в списках пропавших без вести могут значиться от 12 до 20 человек.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент