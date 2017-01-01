Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индонезии произошло сильное землетрясение

Комментариев: 0
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился на глубине более семи километров в непосредственной близости от вулкана Ринджани.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Индонезии
Getty Images
 
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на индонезийском острове Ломбок, сообщается на сайте Геологической службы США.
 
Эпицентр землетрясения находился на глубине более семи километров в непосредственной близости от вулкана Ринджани.
 
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

В Иране произошло четвертое землетрясение
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Землетрясения, Индонезия, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь