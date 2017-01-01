В Индонезии произошло сильное землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился на глубине более семи километров в непосредственной близости от вулкана Ринджани.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на индонезийском острове Ломбок, сообщается на сайте Геологической службы США.
Эпицентр землетрясения находился на глубине более семи километров в непосредственной близости от вулкана Ринджани.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
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Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили.
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