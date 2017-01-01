Из-за тайфуна в Японии пострадали 16 человек

Тайфун Джондари продвигается со скоростью 35 км/ч по территории Японии в западном направлении. Больше всего человек пострадало в Атами.

Как минимум 16 человек пострадали в Японии из-за тайфуна Джондари, сообщает телеканал NHK.

Сильная волна ударила в поток автомобилей, двигавшихся по прибрежному шоссе в городе Одавара, в результате чего повреждения получили 15 автомобилей.





Наводнение во Вьетнаме унесло жизни десяти человек Тайфун Джондари продвигается со скоростью 35 км/ч по территории Японии в западном направлении.

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