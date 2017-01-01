В Белграде убили адвоката Слободана Милошевича

Адвокат Драгослав Миша Огнянович был застрелен 28 июля на пороге своего дома в Белграде. В ходе покушении также был ранен его сын.

В сербском Белграде застрелили адвоката Драгослава Мишу Огняновича, который защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, сообщает Blic

По данным издания, Огнянович был убить возле своего дома. При покушении также был ранен его сын.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Его мотивы и имя пока остаются неизвестными.







Сын Слободана Милошевича освобожден от обвинений в Сербии Известно, что в последние годы своей жизни Огнянович защищал криминальных лидеров Черногории и Сербии.

Напомним, бывший президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он скончался в тюрьме

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