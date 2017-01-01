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В Белграде убили адвоката Слободана Милошевича

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Адвокат Драгослав Миша Огнянович был застрелен 28 июля на пороге своего дома в Белграде. В ходе покушении также был ранен его сын.
В Сербии застрелили адвоката Слободана Милошевича
В Сербии застрелили адвоката Слободана Милошевича
novosti.rs
 
В сербском Белграде застрелили адвоката Драгослава Мишу Огняновича, который защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, сообщает Blic.
 
По данным издания, Огнянович был убить возле своего дома. При покушении также был ранен его сын.
 
Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Его мотивы и имя пока остаются неизвестными.
 
Известно, что в последние годы своей жизни Огнянович защищал криминальных лидеров Черногории и Сербии. 

Сын Слободана Милошевича освобожден от обвинений в Сербии
 
Напомним, бывший президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он скончался в тюрьме.

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Теги: Сербия, убийство, адвокат, Милошевич
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Источник: korrespondent.net

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