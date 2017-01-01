В Индонезии при землетрясении погибли три человека – СМИ
Из-за землетрясения на индонезийском острове Ломбок были разрушены множество строений. Жертвами землетрясения стали три человека.
Жертвы и разрушения повлекло за собой землетрясение магнитудой 6,4 произошедшее на индонезийском острове Ломбок, сообщает Reuters.
"Есть жертвы и пострадавшие, разрушены здания", – говорится в сообщении агентства по предотвращению стихийных бедствий страны.
На данный момент число жертв неизвестно. По данным СМИ, речь идет о трех жертвах.
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло на индонезийском острове Ломбок недалеко от вулкана Ринджани.
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