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В Индонезии при землетрясении погибли три человека – СМИ

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Из-за землетрясения на индонезийском острове Ломбок были разрушены множество строений. Жертвами землетрясения стали три человека.
Мощное землетрясение сотрясло индонезийский остров Ломбок
Мощное землетрясение сотрясло индонезийский остров Ломбок

Жертвы и разрушения повлекло за собой землетрясение магнитудой 6,4 произошедшее на индонезийском острове Ломбок, сообщает Reuters.
 
"Есть жертвы и пострадавшие, разрушены здания", – говорится в сообщении агентства по предотвращению стихийных бедствий страны.
 
На данный момент число жертв неизвестно. По данным СМИ, речь идет о трех жертвах.

У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
 
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло на индонезийском острове Ломбок недалеко от вулкана Ринджани.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, жертвы, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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