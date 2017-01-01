В Индонезии при землетрясении погибли три человека – СМИ

Из-за землетрясения на индонезийском острове Ломбок были разрушены множество строений. Жертвами землетрясения стали три человека.



Жертвы и разрушения повлекло за собой землетрясение магнитудой 6,4 произошедшее на индонезийском острове Ломбок, сообщает Жертвы и разрушения повлекло за собой землетрясение магнитудой 6,4 произошедшее на индонезийском острове Ломбок, сообщает Reuters

"Есть жертвы и пострадавшие, разрушены здания", – говорится в сообщении агентства по предотвращению стихийных бедствий страны.





У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение На данный момент число жертв неизвестно. По данным СМИ, речь идет о трех жертвах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet