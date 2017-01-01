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Рейтинг блока Меркель упал до минимума за 12 лет

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Рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель достиг рекордно низких показателей с 2006 года, составив 29%.
Рейтинг блока Меркель упал до 29%
Рейтинг блока Меркель упал до 29%
Getty Images

Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Ангелы Меркель упал до минимума за 12 лет, составив 29%, сообщает Bild.
 
По данным издания, за неделю рейтинг блока Меркель упал на 1%.
 
При этом рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с Меркель все равно остается выше, чем у конкурентов.
 
Рейтинг Социал-демократической партии Германии составил 18%, а партии Альтернатива для Германии – 15%.
 
Ранее сообщалось, что немцы испытывают больше доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем Меркель. По данным опроса, более 40% немцев хотят отставки канцлера.

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Теги: рейтинг, Германия, Меркель, Партия
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Источник: korrespondent.net

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