Рейтинг блока Меркель упал до минимума за 12 лет

Рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель достиг рекордно низких показателей с 2006 года, составив 29%.



Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Ангелы Меркель упал до минимума за 12 лет, составив 29%, сообщает Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Германии Ангелы Меркель упал до минимума за 12 лет, составив 29%, сообщает Bild

По данным издания, за неделю рейтинг блока Меркель упал на 1%.

При этом рейтинг блока ХДС/ХСС во главе с Меркель все равно остается выше, чем у конкурентов.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии составил 18%, а партии Альтернатива для Германии – 15%.

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