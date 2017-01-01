Эрдоган пригрозил США потерей "искреннего" союзника

По словам Эрдогана, Соединенные Штаты Америки могут лишиться "сильного" и "искреннего" соперника, если не изменят свое отношение к Турции.



США могут лишиться "искреннего" союзника, если Вашингтон не изменит своего отношения к Анкаре. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.

"Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции", – сказал он, комментируя заявления Вашингтона по судебному делу американского пастора Эндрю Брансона.

По словам Эрдогана, Анкара "никогда не вела торгов в вопросе Брансона", "Турция не отступит из-за угроз применения санкций", – подчеркнул он.

Эрдоган назвал официальные комментарии США на этот счет "психологической войной".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. По его словам, санкции могут быть введены из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

В Турции заявили, что не будут терпеть угрозы Соединенных Штатов.

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