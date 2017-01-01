США готовят новые санкции против России в оборонной сфере

Пентагон работает над составлением списка поставщиков программного обеспечения, который должен помочь избежать приобретения российского и китайского ПО.

Министерство обороны США работает над "черным списком" поставщиков, использующих программное обеспечение, в основе которого лежит программный код российского и китайского происхождения, рассказал официальный представитель отдела закупок Министерства обороны США, пишет Reuters.

По словам заместителя министра обороны США по вопросам закупок Элен Лорд, Пентагон уже полгода работает над составлением списка поставщиков програмного обеспечения, который должен помочь сотрудникам отдела и отраслевым партнерам избежать приобретения российского и китайского ПО.

"Мы хотим быть уверены, что мы не покупаем программное обеспечение с российским или китайским происхождением, например, и довольно часто это сложно сказать на первый взгляд из-за холдинговых компаний", - сказала она журналистам.