Эрдоган угрожает США судом

Турция обратится в международный арбитраж, если Соединенные Штаты заблокируют продажу истребителей F-35 Анкаре.

Противоречия между Турцией и США усиливаются

В случае блокирования поставки новейших американских истребителей пятого поколения F-35 для турецких ВВС Анкара может обратиться с иском против США в международный арбитраж, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телекомпании Haberturk, пишет Reuters.

Турция обратится в международный арбитраж, если Соединенные Штаты заблокируют продажу истребителей F-35 Анкаре, процитировал телеканал слова Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Конгресс США официально запретил поставки истребителей F-35 Joint Strike Fighter турецкой армии.

Вопрос поставок F-35 был использован законодателями Конгресса, чтобы оказать давление на Турцию в связи с ее решением приобрести российские системы ПРО "С-400".

В США считают, что решение Анкары о приобретении противоракетной системы российского производства подтолкнет Турцию глубже в сферу влияния Москвы на Ближнем Востоке.

Этот шаг также снизит военную операционную совместимость между Турцией, союзником НАТО, и ее партнерами.

Кроме того, запрет поставок истребителей не позволит Москве получить важные знания о работе F-35, которые являются военной тайной Вашингтона.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. По его словам, санкции могут быть введены из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

В Турции заявили, что не будут терпеть угрозы Соединенных Штатов.

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