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В атаке на Скрипалей участвовали две группы - СМИ

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Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество Новичок в Великобританию, а другая - осуществила отравление.
Британская полиция вышла на след отравителей Скрипаля?
Британская полиция вышла на след отравителей Скрипаля?
 
В полиции Великобритании заявили, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоят две группы из России, пишет The Mirror со ссылкой на источник в следственных органах.
 
Издание отмечает, что одна группа доставила нервно-паралитическое вещество Новичок в Великобританию, а другая - осуществила отравление. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.
 
 
Следователи также пришли к выводу, что емкость с веществом, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, сказал источник.
 
Также следователи опасаются того, что использованная емкость с Новичком может все еще находиться в Великобритании, что представляет потенциальную угрозу для жителей.
 
Напомним, что ранее британские СМИ сообщали о том, что следователи по делу об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого
 
Также источник прессы, близкий к расследованию, сообщал, что двое подозреваемых в отравлении Скрипалей покинули Великобританию.
 
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Теги: Россия, расследование, Великобритания, российские шпионы, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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