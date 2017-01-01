Большой торг. Стратегия Трампа для Европы

Жесткая стратегия США в отношениях с союзниками и врагами дает миру шанс избежать большой войны.

В первой половине июля президент США Дональд Трамп совершил длительную рабочую поездку в Европу. Визит сопровождался небывалым шумом, обилием комментариев и оценок. И поэтому сейчас, когда пыль осела, самое время рассмотреть реальность, пишет Максим Кухар в №14 Журнала Корреспондент.

Союзники в ЕС

10 июля 2018 года Трамп прибыл в Брюссель, чтобы встретиться с главами государств и высшими чиновниками ЕС, а также обсудить положение дел в рамках НАТО. На первый взгляд, старт визита выглядел провальным — ему предшествовал обмен колкостями с принимающей стороной. «У нас много союзников, но мы не можем позволить, чтобы нас использовали, а Европейский Союз нас использует», — заявил Трамп, собирая чемодан перед поездкой.

«У США нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС. Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что это инвестиция в нашу безопасность, чего нельзя с уверенностью сказать о расходах России и Китая», — проникновенно заверял партнера в верности глава Европейского совета Дональд Туск.

Затем ключевая для отношений США — ЕС встреча гостя с канцлером ФРГ Ангелой Меркель порадовала тем, что стороны уже осознали необходимость выражать показное благополучие в отношениях, на что раньше у обеих нервов не хватало.

«Я очень рада, что сегодня мы едины в свободе, как Федеративная Республика Германия. В связи с этим мы можем сказать, что проводим собственную независимую политику и принимаем независимые решения», — сказала Меркель.

«Мы обсуждаем военные расходы… говорим о торговле, — сказал Трамп журналистам, допущенным в помещение, где проходили переговоры. — У нас очень хорошие отношения с канцлером. У нас прекрасные отношения с Германией».

Итоги встречи в рамках НАТО также были показательно продуктивными. До 2024 года ключевые союзники в Европе согласились увеличить свои военные расходы до уровня 2% ВВП.

Закулисье брюссельских встреч

Сильнейшая военная сила в ЕС — армия Германии — не имеет даже сотни исправных современных танков в строю, о чем с замиранием сердца уже 10 лет пишут немецкие газеты. Но этот факт успешно игнорируют немецкие политики. По кораблям и самолетам тоже накопился приличный массив печальных данных.

И на этом фоне то, что ведущие страны НАТО в Европе согласились выйти на 2% военных расходов только в 2024 году, выглядит полным предательством. Почему? Потому что на закупку, производство, поставку новой техники, обучение экипажей, перенастройку логистики для новых частей уйдет добрых три-четыре года. А если учесть, что экономные европейцы захотят отложить расходы на период подальше, то оговоренное увеличение мощи армий ЕС может случиться только в 2025-2028 годах.

А защищать страны Балтии и Польшу может понадобиться уже завтра.

Вторым больным вопросом союзников остается Иран. Страна, которая после снятия санкций Бараком Обамой совершила грандиозное перевооружение своей армии, развернула ее на просторах Азии от Йемена до Ливана, достигла огромных успехов в создании ракет средней дальности и в ядерной программе.

Глядя на активность этого геополитического вундеркинда, Трамп снова ввел санкции против Ирана. Однако европейские союзники, невозможно понять почему, продолжают протестовать против санкций против страны, которая ведет себя отнюдь не тихо: то поддерживала ИГИЛ, то ее ракетами постоянно обстреливают Саудовскую Аравию с территории Йемена и Израиль — с территории Ливана.

Дело дошло даже до того, что ряд израильских политиков начал высказывать идею о том, что Израиль уже и не против оставить Голландские высоты, но только если туда зайдут войска Сирии, а не иранцы с Хезболлой.

То есть можно только представить, как там горячо и сколь высока опасность, если Израиль уже рассматривает варианты территориальных уступок в обмен на стабилизацию. И США эту проблему видят, а ЕС — нет.

Визит к Мэй

12 июля 2018 года Трамп прибыл в Великобританию. Первый план события: с ключевым союзником США в Европе разговор выглядел внешне не очень гладким. Но так как в прессу попали комментарии лишь по не основным вопросам, это значит, что по главным векторам союзники продолжают оставаться единомышленниками.

«Он сказал мне судиться с Евросоюзом, не входить в переговоры и судиться. Но интересно, что сказал президент на пресс-конференции: «Не отказывайся от переговоров, потому что ты застрянешь. Потому что я хочу, чтобы мы могли сесть и вести переговоры о лучшем соглашении для Великобритании», — пожаловалась на Трампа Тереза Мэй.

«Я не критиковал премьер-министра в интервью The Sun, это фейковые новости. Я действительно сказал, что эта удивительная женщина Тереза Мэй делает фантастическую работу», — также тонул во второстепенных рассуждениях-любезностях Трамп.

При этом, чтобы не докапываться до сути переговоров, мировые СМИ с радостью увлеклись сюжетами о неповоротливости гостя, который, проходя перед строем солдат почетного караула, упустил из виду королеву Елизавету Вторую и на несколько секунд заслонил ее спиной.

Второй план события: главный союзник США в Европе сегодня оказался еще более ценен. Великобритания — единственная страна Европы, которая включилась в возникшее противостояние США с РФ, Ираном и Китаем полновесно, со всей твердостью и мощью, так, как теоретически должны были бы действовать и другие союзники, которых десятилетиями спасали и поддерживали.

Именно поэтому в Великобритании мы не увидели острых дискуссий и подписания громких бумаг. Костяк западного мира остается в порядке. А значит и роль «филиала США» в Европе будет резко возрастать в ближайшие годы. И горе ЕС, если он подумает портить нервы королеве торговыми дрязгами вокруг Брексита. У Великобритании осталось право обращаться с просьбами через океан — и эти просьбы выполнят.

Психотерапия для Путина

Первый план события: встрече Путина и Трампа по каким-то неведомым причинам придали значение эпохально-планетарного масштаба. Хотя с исторической точки зрения она малозначима — никакие соглашения не были подготовлены, ничего важного не подписано. Ну а личная встреча с разговором, констатирующим непримиримость позиций, была и раньше.

И потому лидерам двух стран не оставалось ничего другого, как кормить собравшихся даже не разведенным водой оптимизмом.

«Разногласия между нашими странами хорошо известны, и мы должны найти возможности их решить. Даже во времена холодной войны США и СССР имели возможность вести диалог. Обе страны несут ответственность за плохие отношения. США сейчас делают шаг назад, Россия тоже. Я думаю, что мы оба делали ошибки. Но я верю, что наши отношения четыре часа назад изменились», — заявил Трамп.

«Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период. Но всем очевидно, что они не имеют объективных причин. Холодная война ушла, — заявил Путин. — Мы за продолжение сотрудничества в области борьбы с террором и обеспечения кибербезопасности. И вообще, контакты по линии спецслужб пора перевести на постоянную основу».

Важная для Украины тема Крыма? Трамп промолчал, Путин ее затронул: «Позиция Трампа по Крыму известна: он говорит о незаконности присоединения. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что провели референдум законно, и сегодня этот вопрос закрыт».

Печально? Да. Но здорово, конечно, что в мировых СМИ это «мы провели» начали трактовать как явку с повинной со стороны Путина.

Второй план события: из поля зрения наблюдателей как-то выпало то обстоятельство, что если один человек дает другому высказаться всласть, то это не всегда слабость. Буквально за неделю до встречи Трамп сломал через колено сговор РФ и Саудовской Аравии по взвинчиванию нефтяных цен в мире — и цены упали. И после победы в такой драке очень разумно вести себя подчеркнуто вежливо, чтобы не углублять эмоциональную травму соперника.

Выводы на манжетах

Все наблюдаемые странности и несуразности в поведении и словах Трампа уже больше года хорошо ложатся в тактику входа бизнесмена на рынок нового региона. Вы думаете, что в крупнейших городах США застройщика Трампа ждали с хлебом-солью? Нет, рынок недвижимости каждого большого города — острое противостояние нескольких групп, которые с радостью объединятся, чтобы схарчить кого-то нового-постороннего.

Но как победить и добиться своего, когда ты против всех? Как совершенно верно пишут учебники по бизнесу — надо расшатать коалицию соперников, зародив в каждом из них надежду, что от возможного передела рынка, правил и союзов он выиграет больше, чем другие.

Что же мы видим сегодня в Евразии? Торжество гнилого молчаливого пакта о ненападении. Уже никто и не вспомнит, когда это Германия делала замечание Китаю по поводу политзаключенных, а Северной Корее — по поводу концлагерей. Хотя ведь ежегодно у ворот Бухенвальда клянутся — «никогда больше». На этом фоне замалчивание Францией или Германией войны в Грузии или Украине выглядит вполне логично.

И Трамп красиво реализует план по слому этого пакта. В Брюсселе он нагрубил, пригрозив выходом США из НАТО. Что дало возможность европейцам почувствовать себя сиротами, которых теперь легко сможет обижать любой соседский гопник.

В Хельсинки Трамп был показательно ласков и мил, чтобы еще раз взбодрить союзников, нарисовав в их головах картину не только выхода США из НАТО, но и крепкой дружбы США с РФ: а что вы думали, мир может быть и таким.

Поэтому на фоне двух захватывающих дух угроз европейцам и Северный поток — 2, и свобода Ирана мастерить бомбы уже однозначно не кажутся допустимыми вещами. Что и является отличным и совершенно победным итогом визита президента США в Европу.