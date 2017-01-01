В аэропорту Мюнхена ночевали более 700 пассажиров

Из-за приостановки работы второго терминала около 700 пассажиров ночевали в Мюнхенском аэропорту, еще сотни - в отелях.

Мюнхенский аэропорт предупреждает о продолжении задержек и отмене рейсов в воскресенье, 29 июля, из-за произошедшей накануне приостановки работы второго терминала после проникновения в зону безопасности одной пассажирки.

На своей странице в микроблоге Twitter руководство аэропорта просит пассажиров также учесть "более продолжительное время ожидания" при прохождении всех необходимых процедур и перед приездом на регистрацию запросить информацию о своем рейсе в авиакомпании.

Из-за приостановки работы терминала примерно 700 пассажирам пришлось ночевать в Мюнхенском аэропорту на раскладушках, еще сотни были размещены в отелях, сообщил представитель аэропорта информагентству dpa. По его словам, рейсы по меньшей мере 2000 человек были перебронированы, а около 60 самолетов вылетели с опозданием больше получаса.

Накануне утром полиция эвакуировала второй терминал и прилегающее к нему здание Мюнхенского аэропорта для поиска женщины, которая попала в зону безопасности без надлежащего контроля. Позднее правоохранители сообщили об отсутствии угрозы, так как все пассажиры заново прошли контроль.

Самолеты начали вылетать из второго терминала лишь спустя семь часов, отмечает газета S"uddeutsche Zeitung. Из-за инцидента были отменены около 330 рейсов - в основном авиакомпании Lufthansa и ее партнеров. Отмены и задержки вылетов коснулись более 32 тысяч пассажиров.

Ранее в аэропорту Ганновера из-за аномальной жары потрескалась взлетная полоса.

Источник: Русская служба DW

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