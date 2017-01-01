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Выросло число жертв землетрясения в Индонезии

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Местных жителей предупреждают о необходимости быть начеку в связи с продолжающимися афтершоками.
Мощное землетрясение сотрясло индонезийский остров Ломбок
Мощное землетрясение сотрясло индонезийский остров Ломбок

Землетрясение магнитудой 6,4, зафиксированное на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 14 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на службу гражданской обороны страны в воскресенье, 29 июля.

Кроме того, 160 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.

Власти страны предупреждают местных жителей о необходимости быть начеку в связи с продолжающимися афтершоками.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате землетрясения в Индонезии.

 

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Теги: Землетрясения, Индонезия, стихия, жертвы, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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