Выросло число жертв землетрясения в Индонезии
Местных жителей предупреждают о необходимости быть начеку в связи с продолжающимися афтершоками.
Землетрясение магнитудой 6,4, зафиксированное на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 14 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на службу гражданской обороны страны в воскресенье, 29 июля.
Кроме того, 160 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.
Cмотрите фотогалерею: Выросло число жертв землетрясения в Индонезии
Власти страны предупреждают местных жителей о необходимости быть начеку в связи с продолжающимися афтершоками.
Ранее сообщалось о трех погибших в результате землетрясения в Индонезии.
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