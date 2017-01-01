На параде в России катер врезался в опору моста

Судно снесло течением от впереди идущих кораблей. После столкновения катеру удалось выровнять курс и продолжить движение.

Десантный катер столкнулся с опорой Благовещенского моста во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на кадры трансляции, которую вел телеканал RT.

Как отмечают местные СМИ, судно снесло течением от впереди идущих кораблей. В результате оно левым бортом задело опору моста. После столкновения катеру удалось выровнять курс и продолжить движение.

При этом в пресс-службе Западного военного округа данную информацию опровергли, передает РИА Новости. "Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время главного военно-морского парада не было", - заявили там.

Парад в Петербурге прошел в воскресенье, 29 июля, в честь празднования Дня Военно-морского флота России. В нем приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, а также 41 корабль, 38 самолетов и вертолетов.

Ранее сообщалось, что в этом году в параде войск на Крещатике примут участие более 200 единиц военной техники.

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