В Германии пассажиров поезда эвакуировали из-за неизвестного вещества

Пассажир обнаружил в вагоне подозрительную емкость и сообщил об этом в пожарную службу. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали весь состав.

В немецком городе Ашаффенбург в Баварии эвакуировали пассажиров скоростного экспресса (Intercity-Express, ICE) после обнаружения в одном из вагонов чашки Петри (разновидность лабораторной посуды) с неизвестным веществом. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Focus Online.

Отмечено, что поезд следовал из баварского города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне в Гессене.

«Спустя некоторое время после отправки один из пассажиров обнаружил в вагоне подозрительную емкость и сообщил об этом в пожарную службу. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали весь состав», - говорится в сообщении.

На место инцидента прибыла полиция и пожарные. Специалисты проверили воздух в вагонах на наличие веществ, которые могли бы угрожать здоровью пассажиров, но ничего не обнаружили.

Согласно предварительным данным правоохранителей, ни один из пассажиров не пожаловался на плохое самочувствие. Чашку Петри доставили в лабораторию для изучения, а вагон, в котором она была обнаружена, отцепили от состава.

Через два часа поезд продолжил свое путешествие без соответствующего состава.

Напомним, ранее в Париже эвакуировали более двух тысяч человек из-за пожара.

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