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Погибшую от Новичка британку похоронят при усиленных мерах безопасности

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Женщина будет кремирована в понедельник недалеко от места, где похоронены родственники экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Дон Стерджесс умерла от отравления Новичком в начале июля
Дон Стерджесс умерла от отравления Новичком в начале июля
news.sky.com

Погибшую от отравления нервнопаралитическим веществом Новичок в Эймсбери (Великобритания) Дон Стерджесс будут хоронить при усиленных мерах безопасности. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечено, что женщина будет кремирована в понедельник недалеко от места, где похоронены родственники экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Организаторы похорон связались с Минздравом и получили рекомендации о мерах предосторожности. Одно из этих мероприятий заключается в том, что гроб уже будет на месте, прежде чем все гости прибудут", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина и женщина, отравленные Новичком, находились длительное время в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где также провели месяца лечения после отравления Сергей и Юлия Скрипаль. Вскоре женщина умерла.

Ранее сообщалось, что в атаке на Скрипалей участвовали две группы.

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Теги: Британия, Отравления, Похороны, отравление, Великобритания, химическое оружие, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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