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На мэрии в Париже разместят баннер в поддержку Сенцова

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Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России.
Сенцов продолжает голодовку
Сенцов продолжает голодовку
president-sovet.ru

В поддержку украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, удерживаемого в российской колонии, на здании мэрии во французской столице Париже в понедельник, 30 июля, разместят фотографию украинца.

Об этом сообщили на странице глобальной кампании для освобождения пленников Кремля Save Oleg Sentsov в соцсети Facebook.

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“Парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе“, - говорится в сообщении.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в России к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку еще 14 мая, таким образом он голодает уже 78 - й день. Основное требование Олега Сенцова - освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Как сообщалось 21 июля, в центре Москвы вывесили баннер в поддержку Сенцова.

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Теги: Олег Сенцов, Россия, Париж, Франция
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