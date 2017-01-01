В Индонезии более 500 альпинистов заблокированы на горе после землетрясения

Ответственность на операцию по спасению возложена на национальный парк горы Ринджани.

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В Индонезии в результате сильного землетрясения более 500 человек альпинистов оказалось заблокированы на горе Риднжани. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает Интерфакс.

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Как сообщается, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье, 29 июля, на индонезийском острове Ломбок. 14 человек погибло, 160 травмировано, десятки зданий разрушено

Спасатели принимают меры к оказанию помощи застрявшим на горе людям, обеспечивая их безопасный спуск. Ответственность на операцию по спасению возложена на национальный парк горы Ринджани.

Представитель спасательной службы заверил, что все остающиеся на горе люди будут эвакуированы в течение одного дня.

Напомним, сначала сообщалось о трех погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии, однако затем число жертв увеличилось.