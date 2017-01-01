У берегов Турции затонуло шесть человек, из них - трое младенцев

Девять человек были спасены береговой охраной. Лодка, направлявшаяся к греческому острову Лесбос, перевозила около 16 человек.

Девять человек были спасены береговой охраной

На побережье Западной Турции утонуло шесть человек, среди которых были трое младенцев. Об этом сообщает Reuters.

“Девять человек были спасены береговой охраной. Лодка перевозила около 16 человек“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что лодка с пассажирами направлялась к греческому острову Лесбос. Люди, которые пытались перебраться на остров, были гражданами Турции, а двое из них являются незаконными мигрантами.

По данным статистики береговой охраны, с января по июль этого года погибли не менее 54 нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь Европу из Турции.

Напомним, ранее возле Испании за два дня спасли более 1200 беженцев.

Также сообщалось, что число пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями.