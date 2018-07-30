Латвийский депутат предложил разделить Россию ради мира в Европе

Так Кирштейнс про комментитровал пост, посвященный автору альтернативного гимна РФ.

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Депутат латвийского Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс предложил разделить Россию для достижения мира в Европе.

Такое стратегическое предложение политик обнародовал в своем Twitter.

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“Только когда Россия разделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся и в Европе наступит длительный период мира“, - написал депутат.

Свое предложение Кирштейнс оставил в комментарии к посту, посвященного автору альтернативного гимна РФ, писателю Владимиру Войновичу, который умер 28 июля.

Стоит отметить, что на территории РФ проживает более 190 народов. Россия — это единственная страна СНГ, где доля титульной нации не возрастает.

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