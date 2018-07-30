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Латвийский депутат предложил разделить Россию ради мира в Европе

Комментариев: 6
Так Кирштейнс про комментитровал пост, посвященный автору альтернативного гимна РФ.
В Литве обсуждают возможность разделения РФ на меньшие страны по этническому составу
В Литве обсуждают возможность разделения РФ на меньшие страны по этническому составу

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Депутат латвийского Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс предложил разделить Россию для достижения мира в Европе.

Такое стратегическое предложение политик обнародовал в своем Twitter.

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“Только когда Россия разделится на меньшие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся и в Европе наступит длительный период мира“, - написал депутат.

Свое предложение Кирштейнс оставил в комментарии к посту, посвященного автору альтернативного гимна РФ, писателю Владимиру Войновичу, который умер 28 июля.

Стоит отметить, что на территории РФ проживает более 190 народов. Россия — это единственная страна СНГ, где доля титульной нации не возрастает.

Как сообщалось в апреле, в Москве увидели русофобию на встрече глав МИД G7.

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Теги: Россия, Литва, агрессия, русофобия
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Комментариев (6)
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SETTY5    30.07.2018, 10:32
Оценка:  +2
SETTY5
Золотые слова! Раз рашка пытается делить другие страны то пусть сама будет розделена!
SETTY5    30.07.2018, 10:35
Оценка:  +3
SETTY5
Ватке правда глаза колет))))
lalikana    30.07.2018, 10:29
Оценка:  -3
lalikana
значит другие страны нельзя делить,а Россию можно. ну попробуйте . Очень уж хочется посмотреть,что получится. как бы не получился потом второй Советский Союз,как после второй мировой.
apollon    30.07.2018, 10:34
Оценка:  +3
apollon
совок был на два порядка сильнее твоей недораши а развалился за пару лет когда США обвалили цену на нефть до 10 долларов. Не сцы когда посадят вашего ставленике трампа вашу рф развалят мгновенно если не уйметесь. как два палцьа об асфальт! Вы первые начали пытаться делить страны до вас все было ок!
apollon    30.07.2018, 10:35
Оценка:  +2
apollon
и ты когда от боярышника протревееш почитай историю... совок образовался за 20 лет до второй мировой... путем окупации и геноцида соседних стрна бомжами алкашами - большевиками!
apollon    30.07.2018, 10:19
Оценка:  0
apollon
все верно так и есть. кога развалился совок европа до 2008г жила спокойно... потому лилипутин распустил крылья и начал войну с Грузией... 2014 с Украиной... если освободить все страны окупированые рф то оставшийся моквобад уже не будет переть ни на кого!
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