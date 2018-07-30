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Исчезновение МН370: Малайзия опубликовала итоги расследования

Комментариев: 1
Доклад об авиакатастрофе акцентирует внимание на ошибках, которые были допущены экипажем самолета.
За четыре года МН370 так и не смогли найти
За четыре года МН370 так и не смогли найти

Расследование исчезновения 8 марта 2014 года пассажирского Боинга рейса MH370 Малазийских авиалиний не дало ответов о причинах аварии. Об этом пишет агентство Reuters.

Собрание семей пассажиров и авторов расследования состоялось в понедельник, 30 июля, в Путраджае, административной столице Малайзии.

Доклад, однако, акцентирует внимание на ошибках, которые были допущены экипажем в инструкциях и протоколах.

"Мы надеемся, что такие ошибки не будут повторены, и что будут предприняты меры, которые не дадут их допустить", - сказала юрист Грейс Нэйтен, чья мать была на болту злосчастного лайнера.

Напомним, самолет рейса МН370 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров 8 марта 2014 года, направляясь из Куала-Лумпура в Пекин.
 
На борту находились 239 человек, все они признаны погибшими.
 
Спасатели Австралии, Малайзии и Китая прекратили поиски обломков Boeing 777, пропавшего над Южно-Китайским морем, так как они не принесли никаких результатов.
 
 

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Теги: Малайзия, падение Боинга 777, Боинг-777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
apollon    30.07.2018, 10:58
Оценка:  -1
apollon
че то не везет малазийским авиалиниям... то пропал самолет то руские терористы сбили!
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