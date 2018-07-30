Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека

Комментариев: 0
Сход оползня привел к обрушению шахты по добыче нефрита вблизи села Сейко-Му: 23 горняка погибли, еще четверо пропали без вести.
Тысячи жителей Мьянмы пострадали от наводнений
Тысячи жителей Мьянмы пострадали от наводнений

В Мьянме в результате схода оползня в штате Качин погибли 23 человека, еще четверо пропали без вести. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает агентство Xinhua.

Отмечено, что сход оползня, который произошел еще на прошлой неделе, привел к обрушению шахты по добыче нефрита вблизи села Сейко-Му, рудник принадлежит компании Ayeyar Yadanar. Все это время спасатели вели поиски 27 пропавших горняков.

Напомним, на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Также сообщалось, что в Мьянме из-за наводнений эвакуировали более 50 тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Мьянма, жертвы, оползень, шахтеры, горняки, погибшие, пропал без вести
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь