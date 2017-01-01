В Пекине разбился вертолет

В результате падения ранения получили четыре человека, находившиеся на борту вертолета.

По словам очевидцев, вертолет развалился на две части

На севере Пекина разбился вертолет, пострадали четыре человека, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление дорожной полиции Пекина.

ЧП произошло в понедельник, 30 июля, в 11.00 по местному времени вблизи моста Цзисянсы на севере столицы.

Отмечается, что перед падением вертолет сделал несколько оборотов вокруг себя. По словам очевидцев, в результате падения вертолет развалился на две части.

По заявлению полиции, "из-за технической неисправности, гражданский вертолет совершил вынужденную посадку, в результате ЧП четыре человека, находившихся на борту вертолета, получили легкие ранения, на земле никто не пострадал".

Отметим, накануне в Китае заявили об успешных испытаниях беспилотного вертолета.

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