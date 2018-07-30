Во Франции неизвестные открыли огонь по группе людей

В результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, один из них - в крайне тяжелом состоянии.

Неустановленные лица вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей leparisien.fr

Во французском городе Бон (Кот-д'Ор) в результате перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Отмечено, что инцидент произошел в 04:20 по местному времени (5:20 по киевскому времени) в районе Сен-Жак.

"Неустановленные лица вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей. Семь пострадавших были госпитализированы. Один из них в данный момент находится "между жизнью и смертью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, расследованием дела занимается местная полиция. Согласно основной версии, причиной стрельбы является сведение счетов.

Напомним, ранее в Лондоне произошла перестрелка полиции с людьми в масках.

Перед этим в центре Киева в вареничной на бульваре Леси Украинки 26 июля произошла стрельба.

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