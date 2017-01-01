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В РФ выделили 4 миллиона на исследования по контролю соцсетей

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Госдума объявила конкурс на проведение исследования правового регулирования соцсетей за границей для дальнейшей разработки аналогичного законопроекта в России.
Победитель конкурса будет назван 30 августа
Победитель конкурса будет назван 30 августа
news.crypto.pro

Госдума РФ выделила 4 миллиона рублей на исследование, которое позволит выяснить, как эффективнее контролировать социальные сети.

Таким образом, Госдума объявила конкурс на проведение исследования правового регулирования социальных сетей за границей для дальнейшей разработки аналогичного законопроекта в России, пишет издание Коммерсант.

Победитель конкурса будет назван 30 августа.

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В РФ хотят проанализировать механизмы, регулирующие вопросы этики использования информационных материалов, персональных данных и ответственность за нарушение правил использования соцсетей.

В техническом задании к исследованию отмечается, что основными направлениями законодательного урегулирования должны быть “защита прав граждан, обеспечение безопасности РФ и упорядочение распространения информации и обмена данных между пользователями соцсетей“.

Также к 30 ноября Госдума получит результаты исследования Высшей школы экономики о том, как за границей регулируется работа мессенджеров.

Напомним, в апреле российское надзорное ведомство Роскомнадзор внесло в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Faсebook, Twitter и Yahoo, а также сразу нескольким крупным российским компаниям - ВКонтакте, Одноклассникам и Яндексу.

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Теги: Россия, Госдума, РФ, соцсети, контроль
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