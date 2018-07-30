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В бюджете ООН образовалась "дыра" в $800 млн

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Более 80 стран участниц организации просрочили взносы, в связи с чем ООН столкнулась с самой тяжелой ситуацией в истории.
В ООН - самая сложная ситуация с финансированием в истории организации
В ООН - самая сложная ситуация с финансированием в истории организации

Более 80 стран задержали выплаты регулярных взносов в бюджет Организации объединенных наций, из-за чего в бюджете ООН оказалась "дыра" в 810 миллионов долларов. Об этом сообщает центр новостей ООН.

"По состоянию на 26 июля свои взносы в регулярный бюджет ООН на 2018 год в полном объеме уплатили лишь 112 государств-членов - на общую сумму в 1 миллиард 494 миллиона долларов", - сообщили в организации.

Говорится, что в списке должников - 81 страна. Среди них - Беларусь, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США.

В организации сообщают, что никогда не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией.

Объясняется, что размер взноса каждого государства исчисляется в процентах от общих расходов ООН, а шкалу взносов каждые три года определяет генассамблея.

"В основу этой шкалы положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитывается валовый национальный продукт за шестилетний период", - говорится в сообщении организации.

При этом если экономика страны развивается, то растет и размер взносов в бюджет ООН.

Согласно действующей шкале, США оплачивают 22% регулярного бюджета ООН, Япония - почти 10%, Германия - более 7%, Китай - 7,9%, Россия -3,088%.

В 2017 году генассамблея ООН приняла бюджет международной организации на два года в размере 5,395 млрд долларов.

Напомним, в марте США сообщили, что больше не будут финансировать ООН в прежнем размере.

 

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Теги: бюджет, ООН, долги, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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apollon    30.07.2018, 13:39
Оценка:  -1
apollon
Да это шобло которое кроме как выражать обеспокоеноть больше ничего не может давно пора разонагть!!!! Страны терористы - агрессоры типа рф делаютч то хотят и блокирубт все попытки показать правду миру а оон ничего не может сдлеать... ну и зачем оно нужно?
SergioV    30.07.2018, 13:22
Оценка:  0
SergioV
пусть выразят глубокую озабоченность... Бесполезная организация, которую ждет такая же участь как и Лиги наций...
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