Строительство Trump International Golf Links Scotland привело к прямым потерям 68 из 205 гектаров официально защищенных песчаных дюн Foveran Links.

В ходе строительства гольф-клуба нынешнего президента США Дональда Трампа вблизи шотландского города Абердин были частично разрушены официально защищенные песчаные дюны. Об этом со ссылкой на отчет шотландского правительственного агентства Scottish Natural Heritage (SNH) сообщает AP.

"Семейный бизнес президента США Дональда Трампа частично разрушил официально защищенные песчаные дюны в Шотландии, когда строился гольф-клуб на севере от Абердина", - говорится в сообщении.

По данным шотландского Агентства, строительство Trump International Golf Links Scotland "привело к прямым потерям" 68 из 205 гектаров дюн Foveran Links.

Как сообщили в SNH, разрушенные и поврежденные объекты являются одним из лучших образцов подвижных песчаных дюн в Великобритании, которые развивались в течение четырех тысяч лет.

В свою очередь исполнительный вице-президент Trump International Сара Малоун отметила, что компания владеет менее 5% площади, которая имеет особый научный интерес, и часть этой площади осталась нетронутой.

Отмечается, что в 2008 году шотландские органы выдали разрешение на строительство проекта компании Трампа, однако каждая фаза строительных работ нуждалась в дополнительном пересмотре. Сам гольф-клуб, который может включать два поля для гольфа, отель с 450 комнатами и до 1500 домов, был завершен в 2012 году.

Напомним, ранее над гольф-клубом Трампа перехватили самолет.

Перед этим сообщалось, что телохранитель Трампа умер, когда глава США находился в своем гольф-клубе в Шотландии.

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