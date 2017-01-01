Швейцарская лаборатория по химоружию заявила о хакерской атаке

В причастности к атаке на лабораторию, которая исследовала вещество, отравившее Скрипалей, подозревают российских хакеров.

В лаборатории Spiez, которая специализируется на предотвращении химических, биологических и ядерных угроз, заявили о хакерской атаке, в которой подозревают группу хакеров, связанных с Россией. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило швейцарское издание Blick.

Хакеры из группы Sandworm, которую связывают с Россией, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь. В файл с информацией о конференции была установлена вредоносная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

"Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность", - сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

По его словам, взлом вызвал ограниченный вред. "Сама лаборатория не зарегистрировала никакого оттока данных", - подтвердил Мюнгер.

Отмечается, что лаборатория вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери. Тогда лаборатория подтвердила, что Скрипалей отравили Новичком.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что хакеры РФ взломали сети энергокомпаний США.

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